Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Первый номер драфта-2018 не получил желаемый контракт на $ 207 млн

Первый номер драфта-2018 не получил желаемый контракт на $ 207 млн
Комментарии

«Финикс» и центровой Деандре Эйтон не смогли договориться о продлении контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Владелец «Санз» Роберт Сарвер не предложил игроку желаемый максимальный контракт на $ 207,5 млн (с учётом бонусов). В межсезонье максимальные контракты получили коллеги Эйтона по классу драфта НБА 2018 года Трэй Янг, Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и Майкл Портер. Выбранный под первым пиком Эйтон считает, что заслуживает получить аналогичную сумму.

В прошлом сезоне Эйтон помог «Финиксу» выйти в финал НБА, набирая в среднем 14,4 очка, 10,5 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за игру. Следующим летом баскетболист станет ограниченно свободным агентом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021