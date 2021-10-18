Первый номер драфта-2018 не получил желаемый контракт на $ 207 млн
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«Финикс» и центровой Деандре Эйтон не смогли договориться о продлении контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Владелец «Санз» Роберт Сарвер не предложил игроку желаемый максимальный контракт на $ 207,5 млн (с учётом бонусов). В межсезонье максимальные контракты получили коллеги Эйтона по классу драфта НБА 2018 года Трэй Янг, Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и Майкл Портер. Выбранный под первым пиком Эйтон считает, что заслуживает получить аналогичную сумму.
В прошлом сезоне Эйтон помог «Финиксу» выйти в финал НБА, набирая в среднем 14,4 очка, 10,5 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за игру. Следующим летом баскетболист станет ограниченно свободным агентом.
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