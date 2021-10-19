Клайд Дрекслер объяснил, почему Майкл Джордан не может считаться величайшим в истории
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Чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс», многократный участник Матча звёзд лиги Клайд Дрекслер подверг сомнению величие Майкла Джордана. По словам Дрекслера, он считает себя не хуже, чем Джордан.
«Мне всегда казалось, что если я буду играть правильно, то лучше меня никого не будет. Если я выхожу и соревнуюсь, выкладываюсь, то лишь несколько человек могут быть лучше меня. И если могут, то ты просто жмёшь им руку и поздравляешь с этим. Если же за матч ты бросаешь 35 раз, а я — 20, то у тебя будет намного больше очков», — приводит слова Дрекслера Fadeaway World.
Дрекслер и Джордан встречались в плей-офф лишь один раз — в 1992 году. Тогда «Чикаго» Джордана оказался сильнее «Портленда» в шести матчах финальной серии.
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