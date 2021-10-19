«Вашингтон» потратил на центрового $ 40,2 млн

«Вашингтон Уизардс» и центровой Дэниэл Гаффорд договорились о трёхлетнем продлении контракта на $ 40,2 млн, сообщает The Athletic.



У Гаффорда осталось два года до истечения контракта новичка с учётом опции команды на сезон-2022/2023. Клуб решил заранее переподписать баскетболиста, который мог стать ограниченно свободным агентом следующим летом.



23-летний Гаффорд был выбран «Чикаго Буллз» во втором раунде драфта НБА 2019 года. «Буллз» обменяли Дэниэла в «Уизардс» в прошлом сезоне перед дедлайном. В 23 матчах за «Вашингтон» центровой набирал в среднем 10,1 очка, 5,6 подбора и 1,8 блок-шота за игру. Молодой баскетболист будет претендовать на место в стартовом составе столичного клуба в предстоящем сезоне.