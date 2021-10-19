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«Милуоки» пришлось потратить $ 20 млн на форварда, ни разу не игравшего за команду

«Милуоки» пришлось потратить $ 20 млн на форварда, ни разу не игравшего за команду
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Действующий чемпион НБА «Милуоки Бакс» договорился о двухлетнем продлении контракта на сумму $ 20 млн с лёгким форвардом Грейсоном Алленом, сообщает The Athletic.

В сезоне-2020/2021 Аллен набирал в среднем 10,6 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи за игру в 50 матчах за «Мемфис Гриззлиз». Летом «Милуоки» выменял Аллена из «Мемфиса», отдав Сэма Меррилла и два пика второго раунда драфта.

В межсезонье «Бакс» не сумели договориться о продлении контракта с защитником Донте Дивинченцо, который должен стать ограниченно свободным агентом следующим летом. Клуб решил сделать ставку на не сыгравшего ни одного матча за команду Грейсона Аллена, новое соглашение которого начнёт действовать с сезона-2022/2023.

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