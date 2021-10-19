Дрэймонд Грин: в НБА есть только один человек, который может сказать мне что угодно

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что в НБА существует только один человек, которому он позволяет говорить что угодно. Грин заявил, что таким баскетболистом является знаменитый Леброн Джеймс.



«Мои поражения от Леброна Джеймса никак не бьют по моей гордости. Леброн — единственный человек во всей лиге, который может говорить мне всё, что угодно. Будь то баскетбол, критика чьих-то достижений или ещё что-то», — приводит слова Грина The Ringer.



Напомним, Грин и Джеймс играли против друг друга 38 раз, 21 — в финале НБА.



Ранее Дрэймонд Грин объяснил, почему игроки Национальной баскетбольной ассоциации имеют право отказываться от вакцинации. Леброн вскоре отреагировал на заявление Грина, выразив ему поддержку.