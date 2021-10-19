Стив Керр: подозреваю, что «Лейкерс» притворились мёртвыми
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачные предсезонные матчи «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, в стартовом матче нового сезона «Уорриорз» встретятся именно с «Лейкерс».
«Я подозреваю, что они просто притворялись мёртвыми. Это достаточно опытная команда, и они понимают, что предсезонные матчи ничего не значат. Так что завтра мы ожидаем, что они выложатся на полную», — рассказал Керр в подкасте Марка Хейнса.
В течение предсезонной лиги «Лейкерс» поочерёдно проиграли «Бруклину», «Финиксу» (дважды), «Голден Стэйт Уорриорз» (дважды) и «Сакраменто».
Ранее на неудачную серию предсезонных матчей отреагировал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, предостерегший команду от упаднических настроений.
Новость по темеЛеброн Джеймс отреагировал на шесть поражений подряд «Лейкерс»
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