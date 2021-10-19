Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр: подозреваю, что «Лейкерс» притворились мёртвыми

Стив Керр: подозреваю, что «Лейкерс» притворились мёртвыми
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачные предсезонные матчи «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, в стартовом матче нового сезона «Уорриорз» встретятся именно с «Лейкерс».

«Я подозреваю, что они просто притворялись мёртвыми. Это достаточно опытная команда, и они понимают, что предсезонные матчи ничего не значат. Так что завтра мы ожидаем, что они выложатся на полную», — рассказал Керр в подкасте Марка Хейнса.

В течение предсезонной лиги «Лейкерс» поочерёдно проиграли «Бруклину», «Финиксу» (дважды), «Голден Стэйт Уорриорз» (дважды) и «Сакраменто».

Ранее на неудачную серию предсезонных матчей отреагировал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, предостерегший команду от упаднических настроений.

Новость по теме
Леброн Джеймс отреагировал на шесть поражений подряд «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021