Появилась новая информация по Джалилу Окафору, который интересен ЦСКА
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У московского ЦСКА появился конкурент в борьбе за подписание центрфорварда Джалила Окафора. Как сообщает в своём «твиттере» инсайдер Маттео Адреани, 25-летний баскетболист получил предложение контракта от белградского «Партизана». По имеющейся информации, американский игрок не торопится давать ответ, желая изучить все возможные варианты в Европе.
В прошлом сезоне третий номер драфта НБА 2015 года Окафор выступал за «Детройт Пистонс», где набирал в среднем 5,4 очка и 2,4 подбора за 27 матчей. В начале сентября «Бруклин Нетс» обменял центрового Деандре Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в «Детройт Пистонс», получив взамен Окафора и форварда Секу Думбуйа. Однако позже «Нетс» отчислили Джалила.
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