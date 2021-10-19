Леброн Джеймс отреагировал на поздравление «Ливерпуля» с открытием инновационного центра

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на поздравления футбольного клуба «Ливерпуль», которые получил по случаю открытия своего инновационного центра на платформе Nike.
«Поздравляем с запуском нового инновационного центра», — говорится в сообщении «Ливерпуля» в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице «Ливерпуля» в «Твиттере».
Леброн ответил красноречивыми смайлами.
Фото можно посмотреть на странице Леброна Джеймса в «Твиттере».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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