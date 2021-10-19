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«Нижний Новгород» на выезде уступил «Дижону» после разгрома соперников в первой четверти

«Нижний Новгород» на выезде уступил «Дижону» после разгрома соперников в первой четверти
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«Нижний Новгород» потерпел поражение в выездном матче Лиги чемпионов. Российский клуб встречался с «Дижоном». Счёт матча — 75:89 (26:12, 13:28, 13:23, 23:26).

Первая четверть получилась крайне удачной для российской команды. «Нижний Новгород» по её итогам обеспечил более чем двукратное преимущество. Его он, однако, растерял уже во второй десятиминутке. Более того, на большой перерыв команды отравлялись при небольшом перевесе в счёте французской команды.

Не изменился характер матча и после перерыва: «Дижон» уверенно выиграл третью десятиминутку, сделав серьёзную заявку на победу в противостоянии. Заключительный отрезок встречи команды провели в равной борьбе, разница в счёте по итогам которой существенно не поменялась.

В составе «Нижнего Новгорода» больше всего очков на счету Роландаса Фрейманиса (16). У «Дижона» чаще всего кольцо соперников поражал Рашард Келли (20).

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 2-й тур
19 октября 2021, вторник. 21:30 МСК
Дижон
Дижон, Франция
Окончен
89 : 75
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Дижон: Келли - 20, Ware - 18, Катич - 16, Хенри - 11, Галлью - 10, Холстон - 7, Аленг - 5, Дюкот - 2, Kamardine, Лум, Саймон, Симон
Нижний Новгород: Фрейманис - 16, Торопов - 15, Йованович - 11, М. Кулагин - 10, Стребков - 9, Платонов - 6, Чадов - 4, Антипов - 2, Ганькевич - 2, Lichutin, Джонс, Карданахишвили
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