«Милуоки» разгромил «Бруклин» в первом матче сезона НБА
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» в первом матче сезона-2021/2022 действующий чемпион НБА «Милуоки Бакс» принимал на домашнем паркете «Бруклин Нет». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 127:104.
Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс 26-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 32 очков, 14 подборов и 7 передач.
Наиболее результативным игроком в составе «Бруклина» стал 33-летний американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого также дабл-дабл – 32 очка, 11 подборов и 4 передачи.
В следующем матче «Милуоки Бакс» сыграет на выезде с «Майами Хит» (22 октября), а «Бруклин» также в гостевом матче попытается сломить сопротивление «Филадельфии Сиксерс» (23 октября).
НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Коннотон - 20, Миддлтон - 20, Нвора - 15, Холидэй - 12, Аллен - 10, Лопес - 8, Адетокунбо - 6, Робинсон - 3, Хилл - 1, Kalaitzakis, Mamukelashvili, Дивинченцо, Оджелей, Портис, Худ
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Миллз - 21, Харден - 20, Клэкстон - 12, Харрис - 9, Гриффин - 6, Thomas - 2, Джонсон - 1, Олдридж - 1, Duke Jr, Edwards, Sharpe, Бембри, Браун, Ирвинг, Картер, Миллсэп
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