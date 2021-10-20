«Милуоки» разгромил «Бруклин» в первом матче сезона НБА

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» в первом матче сезона-2021/2022 действующий чемпион НБА «Милуоки Бакс» принимал на домашнем паркете «Бруклин Нет». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 127:104.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс 26-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 32 очков, 14 подборов и 7 передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Бруклина» стал 33-летний американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого также дабл-дабл – 32 очка, 11 подборов и 4 передачи.

В следующем матче «Милуоки Бакс» сыграет на выезде с «Майами Хит» (22 октября), а «Бруклин» также в гостевом матче попытается сломить сопротивление «Филадельфии Сиксерс» (23 октября).