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Дабл-даблы Леброна и Дэвиса не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт» на старте сезона

Дабл-даблы Леброна и Дэвиса не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт» на старте сезона
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 121:114.

Наиболее результативным игроком матча стал 36-летний американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 11 подборов и 5 передач. Ещё один дабл-дабл в составе хозяев у форварда Энтони Дэвиса – 33 очка, 11 подборов и 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Джордан Пул (20 очков, 2 подбора и 3 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, отличившийся трип-даблом (21 очко, 10 подборов и 10 передач).

В следующем матче «Лейкерс» примет «Финикс Санз», а «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дэвис - 33, Энтони - 9, Бэйзмор - 8, Уэстбрук - 8, Брэдли - 6, Монк - 6, Ховард - 5, Рондо - 3, Джордан - 2, Huff, Reaves, Ариза, Думбуйа, Нанн, Хортон-Такер, Эллингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Пул - 20, Бьелица - 15, Ли - 15, Игуодала - 12, Уиггинс - 12, Луни - 7, Грин - 6, Тоскано-Андерсон - 6, Портер - 5, Moody - 2, Dowtin, Kuminga, Кьоцца, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен
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