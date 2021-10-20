Дабл-даблы Леброна и Дэвиса не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт» на старте сезона

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 121:114.

Наиболее результативным игроком матча стал 36-летний американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 11 подборов и 5 передач. Ещё один дабл-дабл в составе хозяев у форварда Энтони Дэвиса – 33 очка, 11 подборов и 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Джордан Пул (20 очков, 2 подбора и 3 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, отличившийся трип-даблом (21 очко, 10 подборов и 10 передач).

В следующем матче «Лейкерс» примет «Финикс Санз», а «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс».