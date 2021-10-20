Леброн Джеймс установил исторический рекорд НБА в стартовом матче сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 34 очка, 11 подборов и 5 передач в матче-открытии регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).



Джеймс довёл количество набранных очков в первых матчах сезона до отметки 481, что стало новым рекордом в истории НБА. Джеймс превзошёл легенду «Юта Джаз» Карла Мэлоуна (447 очков). В топ-5 лиги по данному показателю входят Майкл Джордан (431 очко), Карим Абдул-Джаббар (430 очков) и Пол Пирс (417 очков).

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Джеймс стал самым результативным на площадке в игре с «Уорриорз», Ещё один дабл-дабл в составе «Лейкерс» у форварда Энтони Дэвиса – 33 очка, 11 подборов и 2 передачи. Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Джордан Пул (20 очков, 2 подбора и 3 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, отличившийся трип-даблом (21 очко, 10 подборов и 10 передач).