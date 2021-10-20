Джеймс Харден отреагировал на появившиеся слухи об уходе из «Бруклина»
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32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, не продливший контракт с клубом до дедлайна 18 октября, высказался о сложившейся ситуации.
«Честно говоря, я просто сосредоточился на том, чтобы полностью восстановиться от травм, поправить здоровье и подготовиться к отличному сезону. Контракт и деньги обязательно будут.
Я не планирую покидать команду. В общем, должен признаться, что целиком сосредоточен только на сезоне и победе в чемпионате. А ситуация с контрактом разрешится сама», — приводит слова Хардена ESPN US.
В матче-открытии регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (104:127) Харден набрал 20 очков, выполнил 8 подборов и отдал 8 результативных передач.
Ранее разгром «Бруклина» в первом матче сезона НБА объяснил форвард Кевин Дюрант.
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