«Бостон» показал физическое преобразование Джейсона Тейтума. Донован Митчелл отреагировал

Пресс-служба «Бостон Селтикс» показала фото, на которых изображён форвард команды Джейсон Тейтум. Снимки были размещены в официальном «Твиттере» «Бостона».
«Нам кажется или его руки и вправду продолжают расти?», — подписала фото пресс-служба.
Фото можно посмотреть на странице «Бостон Селтикс» в «Твиттере».
На фото отреагировал атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл, обратившись к Тейтуму.
«Похоже, завтра тебя могут проверить на допинг», — написал Митчелл.
В сезоне-2020/2021 Тейтум набирал в среднем 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи. «Бостон» тогда занял 7-е место в Восточной конференции и 16-е — в сводной таблице лиги. «Селтикс» набрали 108 очков в 72 матчах. В плей-офф «Бостон» проиграл первый раунд «Бруклин Нетс» со счётом 1-4.
На начальном этапе карьеры Тейтума часто критиковали за недостаток физических сил.
- 20 октября 2021
-
15:21
-
14:16
-
12:55
-
11:47
-
10:31
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:12
-
08:07
-
08:02
-
07:47
-
05:11
-
00:28
- 19 октября 2021
-
23:29
-
21:55
-
21:27
-
21:10
-
21:09
-
20:42
-
19:35
-
18:35
-
17:48
-
16:36
-
15:57
-
14:48
-
13:32
-
12:33
-
11:44
-
11:28
-
10:27
-
09:45