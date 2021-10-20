«Бостон» показал физическое преобразование Джейсона Тейтума. Донован Митчелл отреагировал

Пресс-служба «Бостон Селтикс» показала фото, на которых изображён форвард команды Джейсон Тейтум. Снимки были размещены в официальном «Твиттере» «Бостона».

«Нам кажется или его руки и вправду продолжают расти?», — подписала фото пресс-служба.

Фото можно посмотреть на странице «Бостон Селтикс» в «Твиттере».

На фото отреагировал атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл, обратившись к Тейтуму.



«Похоже, завтра тебя могут проверить на допинг», — написал Митчелл.



В сезоне-2020/2021 Тейтум набирал в среднем 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи. «Бостон» тогда занял 7-е место в Восточной конференции и 16-е — в сводной таблице лиги. «Селтикс» набрали 108 очков в 72 матчах. В плей-офф «Бостон» проиграл первый раунд «Бруклин Нетс» со счётом 1-4.



На начальном этапе карьеры Тейтума часто критиковали за недостаток физических сил.