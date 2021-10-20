«Автодор» победил «Реджио-Эмилию» в Кубке Европы ФИБА

Саратовский «Автодор» на домашней площадке взял верх над итальянским клубом «Реджио-Эмилия». Встреча завершилась со счётом 91:84 (23:18, 16:21, 22:23, 30:22) в пользу российской команды. Ранее в Кубке Европы ФИБА «Автодор» уверенно переиграл испанскую «Сарагосу».
Первая четверть завершилась в пользу хозяев паркета, сумевших обеспечить себе преимущество в пять очков. Однако во втором игровом отрезке итальянские баскетболисты восстановили равновесие на табло. После третьей четверти счёт тоже был равным — решающим стал заключительный игровой отрезок, где значительно сильнее оказался «Автодор».
Самым результативным игроком саратовчан стал Желько Шакич, набравший 21 очко, к которым прибавил три подбора и четыре результативных передачи. Столько же очков набрал его одноклубник Кенни Чери.
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