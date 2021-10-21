«Денвер» на выезде обыграл «Финикс», 36 очков Барнса помогли «Кингз» победить «Портленд»

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 110:98.

В составе победителей лучшими на площадке были Никола Йокич (27 очков и 13 подборов), Уилл Бартон (20 очков) и Майкл Портер (15 очков). У «Финикса» наиболее результативными оказались Микал Бриджес (16 очков), Крис Пол (15 очков и 10 передач) и Деандре Эйтон (15 очков).

В другом матче НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 124:121. В составе «Кингз» лидерами на паркете стали Харрисон Барнс (36 очков и 9 подборов), Де'Аарон Фокс (27 очков) и Ричаун Холмс (21 очко и 11 подборов).

Также в рамках игрового дня состоялись ещё девять матчей: «Детройт» – «Чикаго» (88:94), «Шарлотт» – «Индиана» (123:122), «Торонто» – «Вашингтон» (83:98), «Нью-Йорк» – «Бостон» (138:134, ОТ), «Миннесота» – «Хьюстон» (124:106), «Мемфис» – «Кливленд» (132:121), «Нью-Орлеан» – «Филадельфия» (97:117), «Сан-Антонио» – «Орландо» (123:97), «Юта» – «Оклахома» (107:86).