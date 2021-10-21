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«Денвер» на выезде обыграл «Финикс», 36 очков Барнса помогли «Кингз» победить «Портленд»

«Денвер» на выезде обыграл «Финикс», 36 очков Барнса помогли «Кингз» победить «Портленд»
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В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 110:98.

В составе победителей лучшими на площадке были Никола Йокич (27 очков и 13 подборов), Уилл Бартон (20 очков) и Майкл Портер (15 очков). У «Финикса» наиболее результативными оказались Микал Бриджес (16 очков), Крис Пол (15 очков и 10 передач) и Деандре Эйтон (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
98 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Бриджес - 16, Пол - 15, Эйтон - 15, Букер - 12, Джонсон - 11, Шамет - 11, Пэйн - 10, Макги - 6, Краудер - 2, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Хатчинсон, Шарич
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Бартон - 20, Портер - 15, Грин - 13, Гордон - 12, Дозьер - 10, Моррис - 9, Грин - 2, Риверс - 2, Cornelie, Hyland, Бол, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Ховард, Чанчар

В другом матче НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 124:121. В составе «Кингз» лидерами на паркете стали Харрисон Барнс (36 очков и 9 подборов), Де'Аарон Фокс (27 очков) и Ричаун Холмс (21 очко и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 34, Лиллард - 20, Нуркич - 20, Пауэлл - 14, Саймонс - 11, Ковингтон - 8, Литтл - 7, Зеллер - 5, Нэнс - 2, Brown, Watford, Блевинс, Маклемор, Смит, Снелл, Эллеби
Сакраменто Кингз: Барнс - 36, Фокс - 27, Холмс - 21, Хилд - 17, Харклесс - 7, Дэвис - 6, Томпсон - 6, Mitchell - 2, Халибёртон - 2, Queta, Багли III, Вудард, Джонс, Кинг, Лень, Мету, Рэмси

Также в рамках игрового дня состоялись ещё девять матчей: «Детройт» – «Чикаго» (88:94), «Шарлотт» – «Индиана» (123:122), «Торонто» – «Вашингтон» (83:98), «Нью-Йорк» – «Бостон» (138:134, ОТ), «Миннесота» – «Хьюстон» (124:106), «Мемфис» – «Кливленд» (132:121), «Нью-Орлеан» – «Филадельфия» (97:117), «Сан-Антонио» – «Орландо» (123:97), «Юта» – «Оклахома» (107:86).

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