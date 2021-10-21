Мэджик Джонсон назвал самое большое сожаление за время работы в «Лейкерс»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, что он изменил бы в своей работе в качестве президента по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Единственное, что я, вероятно, сделал бы — поговорил с Леброном, прежде чем уйти в отставку, потому что я чувствовал, что обязан ему. Пожалуй, единственная ошибка, которую я совершил — не поговорил с Джини Басс и Леброном до того, как я покинул пост. Так что да, сейчас я поступил бы иначе», — приводит слова Мэджика Джонсона New York Times.



Джонсон стал президентом «Лейкерс» в феврале 2017 года, приняв эту должность после увольнения Митча Капчака. В апреле 2019 года покинул пост, выразив желание вернуться к более простой жизни.



За время баскетбольной карьеры Мэджик Джонсон выиграл пять чемпионских перстней НБА.