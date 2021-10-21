Мэджик Джонсон назвал самое большое сожаление за время работы в «Лейкерс»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, что он изменил бы в своей работе в качестве президента по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Единственное, что я, вероятно, сделал бы — поговорил с Леброном, прежде чем уйти в отставку, потому что я чувствовал, что обязан ему. Пожалуй, единственная ошибка, которую я совершил — не поговорил с Джини Басс и Леброном до того, как я покинул пост. Так что да, сейчас я поступил бы иначе», — приводит слова Мэджика Джонсона New York Times.
Джонсон стал президентом «Лейкерс» в феврале 2017 года, приняв эту должность после увольнения Митча Капчака. В апреле 2019 года покинул пост, выразив желание вернуться к более простой жизни.
За время баскетбольной карьеры Мэджик Джонсон выиграл пять чемпионских перстней НБА.
- 21 октября 2021
-
09:25
-
08:16
-
08:15
-
08:04
-
07:46
-
05:56
-
04:42
-
00:15
- 20 октября 2021
-
22:46
-
22:19
-
21:22
-
20:28
-
19:58
-
19:44
-
19:31
-
19:18
-
18:22
-
17:47
-
17:34
-
16:40
-
16:33
-
15:21
-
14:16
-
12:55
-
11:47
-
10:31
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:12
-
08:07
-
08:02