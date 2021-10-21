Айзея Томас: Леброн Джеймс — гораздо лучший баскетболист, чем Майкл Джордан

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас сравнил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенду НБА Майкла Джордана.



«То, что я вижу в Леброне Джеймсе — он полноценный баскетболист, доминирующий в этот период времени. Я не видел, чтобы кто-то ещё делал подобное в НБА, кроме двух человек — Билла Расселла и Карима Абдул-Джаббара. Если говорить о полноценных баскетболистах, то Леброн Джеймс — гораздо лучший баскетболист, чем Майкл Джордан.



Майкл был отличным бомбардиром, он доминировал и делал те вещи, за невыполнение которых критиковали Леброна. Но если посмотреть на то, что Леброн делает на баскетбольной площадке… Он подбирает, отдаёт передачи и забивает сам. Это то, что он должен делать как лидер команды», — цитирует Айзею Томаса Essentially Sports.