«Жестокий диктатор». Энес Кантер оскорбил главу Китая Си Цзиньпина

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер оскорбительно высказался в адрес генерального секретаря Китайской народной республики Си Цзиньпина. Напомним, Кантер является последовательным противником китайских властей, из-за чего у «Бостона» уже были сложности на китайском рынке. Заявление Кантера должно привести к запрету трансляция матчей «Селтикс» в Китае и может спровоцировать новый виток конфликта между НБА и азиатской страной.



«Это моё сообщение китайскому правительству. Услышьте мой голос! Дорогой жестокий диктатор Си Цзиньпин. Тибет принадлежит тибетскому народу, а не Китаю. Позор китайскому правительству! Китайская диктатура стирает тибетскую идентичность, это абсолютно недопустимо. Китайские власти не соблюдают даже базовые права и свободы человека в Тибете. Они разрушают местную культуру, сложившуюся веками. Это отвратительно. Свободу Тибету», — заявил Кантер на видео в своём «твиттере».



Ранее Кантер подверг жёсткой критике президента Турции Реджепа Эрдогана.

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