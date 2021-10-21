Китай принял жёсткие меры в ответ на слова Энеса Кантера о Си Цзиньпине

В Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего Интернета после того, как центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер назвал главу страны Си Цзиньпина «жестоким диктатором», сообщает New York Times.

Кроме того, в азиатской стране перестанут транслировать матчи с участием «Бостона», что отразится на доходах клуба. Не исключено, что между НБА и Китаем начнется новый виток конфликта. В 2019 году генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге, что привело к разрыву связей между лигой и Поднебесной.

НБА потеряла около $ 400 млн прибыли и продолжительное время пыталась вернуть партнёрские отношения с Китаем. В последнее время стороны возобновили сотрудничество, но в меньших объёмах по сравнению с периодом до скандала с Мори.