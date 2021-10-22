Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от разгромного поражения «Атланте» на старте сезона НБА

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала на своём паркете «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 113:87.
Самый значительный вклад в победу «Атланты» внёс 22-летний американский лёгкий форвард Кэм Реддиш, на счету которого 20 очков, 3 подбора и одна передача. Дабл-даблом удалось отметиться разыгрывающему Трею Янгу – 19 очков, 2 подбора и 14 передач.
Наиболее результативным игроком «Далласа» стал 22-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, который также сумел отличиться дабл-даблом из 18 очков, 11 подборов и 7 передач.
Напомним, в следующем матче «Атланта Хоукс» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс», а «Даллас Маверикс» продолжит выездную серию игрой с «Торонто Рэпторс».
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