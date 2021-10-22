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Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от разгромного поражения «Атланте» на старте сезона НБА

Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от разгромного поражения «Атланте» на старте сезона НБА
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала на своём паркете «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 113:87.

Самый значительный вклад в победу «Атланты» внёс 22-летний американский лёгкий форвард Кэм Реддиш, на счету которого 20 очков, 3 подбора и одна передача. Дабл-даблом удалось отметиться разыгрывающему Трею Янгу – 19 очков, 2 подбора и 14 передач.

Наиболее результативным игроком «Далласа» стал 22-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, который также сумел отличиться дабл-даблом из 18 очков, 11 подборов и 7 передач.

Напомним, в следующем матче «Атланта Хоукс» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс», а «Даллас Маверикс» продолжит выездную серию игрой с «Торонто Рэпторс».

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 87
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Реддиш - 20, Янг - 19, Коллинс - 16, Капела - 12, Богданович - 11, Хантер - 11, Дьенг - 9, Johnson - 6, Хаертер - 6, Мэйс - 3, Cooper, Галлинари, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Оконгву, Райт, Хилл
Даллас Маверикс: Дончич - 18, Брансон - 17, Хардуэй-младший - 14, Порзингис - 11, Бёрк - 5, Финни-Смит - 5, Пауэлл - 4, Баллок - 3, Браун - 3, Клебер - 3, Грин - 2, Коли-Стайн - 2, McLaughlin, Omoruyi, Браун, Марьянович, Нтиликина
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