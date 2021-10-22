«Майами» разгромил «Милуоки» с разницей «+42», у Янниса лишь 15 очков

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 137:95.

В составе победителей лучшими на площадке были Тайлер Хироу (27 очков), Джимми Батлер (21 очко) и Эдрис Адебайо (20 очков и 13 подборов). У «Бакс» наиболее результативными на площадке были Яннис Адетокунбо (15 очков и 10 подборов), Грейсон Аллен (14 очков) и Сандро Мамукелашвили (12 очков).

Следующий матч «Майами» проведёт на выезде 24 октября с «Индианой Пэйсерс», а «Милуоки» в этот же день дома в гостях сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

Ранее в рамках игрового дня НБА «Атланта Хоукс» дома разгромила «Даллас Маверикс» со счётом 113:87. Также в настоящее время свой матч проводят «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс».