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«Майами» разгромил «Милуоки» с разницей «+42», у Янниса лишь 15 очков

«Майами» разгромил «Милуоки» с разницей «+42», у Янниса лишь 15 очков
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 137:95.

В составе победителей лучшими на площадке были Тайлер Хироу (27 очков), Джимми Батлер (21 очко) и Эдрис Адебайо (20 очков и 13 подборов). У «Бакс» наиболее результативными на площадке были Яннис Адетокунбо (15 очков и 10 подборов), Грейсон Аллен (14 очков) и Сандро Мамукелашвили (12 очков).

Следующий матч «Майами» проведёт на выезде 24 октября с «Индианой Пэйсерс», а «Милуоки» в этот же день дома в гостях сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
137 : 95
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Хироу - 27, Батлер - 21, Адебайо - 20, Дедмон - 13, Робинсон - 8, Такер - 8, Юртсевен - 8, Винсент - 7, Моррис - 7, Лоури - 5, Мартин - 5, Страс - 5, Окпала - 3, Garrett, Оладипо, Хаслем
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 15, Аллен - 14, Mamukelashvili - 12, Нвора - 11, Миддлтон - 10, Kalaitzakis - 8, Хилл - 8, Адетокунбо - 6, Коннотон - 6, Робинсон - 5, Дивинченцо, Лопес, Оджелей, Портис, Холидэй, Худ

Ранее в рамках игрового дня НБА «Атланта Хоукс» дома разгромила «Даллас Маверикс» со счётом 113:87. Также в настоящее время свой матч проводят «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс».

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