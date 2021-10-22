«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» благодаря 45 очкам Карри

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 115:113.

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (45 очков и 10 подборов), Эндрю Уиггинс (17 очков) и Дэмион Ли (11 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Пол Джордж (29 очков и 11 подборов), Эрик Бледсоу (22 очка) и Ивица Зубац (14 очков).

Следующий матч «Уорриорз» проведут на выезде с «Сакраменто Кингз» 25 октября, а «Клипперс» 24 октября дома примут «Мемфис Гриззлиз».

Ранее в рамках игрового дня НБА «Атланта Хоукс» обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 113:87, а «Майами Хит» разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 137:95.