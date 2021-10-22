«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» благодаря 45 очкам Карри
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 115:113.
В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (45 очков и 10 подборов), Эндрю Уиггинс (17 очков) и Дэмион Ли (11 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Пол Джордж (29 очков и 11 подборов), Эрик Бледсоу (22 очка) и Ивица Зубац (14 очков).
Следующий матч «Уорриорз» проведут на выезде с «Сакраменто Кингз» 25 октября, а «Клипперс» 24 октября дома примут «Мемфис Гриззлиз».
НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
115 : 113
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 45, Уиггинс - 17, Ли - 11, Грин - 10, Пул - 9, Бьелица - 6, Луни - 6, Игуодала - 4, Портер - 4, Тоскано-Андерсон - 3, Dowtin, Kuminga, Moody, Кьоцца, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 29, Бледсо - 22, Зубац - 14, Джексон - 11, Мэнн - 11, Моррис - 10, Кеннард - 7, Коффи - 5, Уинслоу - 4, Boston Jr., Johnson, Preston, Батюм, Ибака, Леонард, Скрабб, Хартенштайн
Ранее в рамках игрового дня НБА «Атланта Хоукс» обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 113:87, а «Майами Хит» разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 137:95.
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