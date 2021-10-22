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Яннис Адетокунбо объяснил разгром «Милуоки» с разницей -42

Яннис Адетокунбо объяснил разгром «Милуоки» с разницей -42
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо указал на слабые аспекты в игре своей команды после разгромного поражения от «Майами Хит» (95:137) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Я думаю, что соперники проделали огромную работу, задав тон. Очевидно, болельщики „Майами“ были чрезвычайно активными в первом домашнем матче. Баскетболисты „Хит“ были очень мотивированными в первом домашнем матче. Они играли физически жёстко, не давали нам показать наши сильные стороны. Соперники показали хорошую точность и агрессивно действовали на подборе.

Сегодня мы не были самими собой. Особенно я и Крис Миддллтон. Мы должны лучше защищаться, лучше двигать мяч. Нужно поговорить с молодыми игроками и новичками команды, требовать от них большего. Мы обязаны сделать это сейчас. Если не сделаем сейчас, мы не сможем сделать это в концовке сезона. Мы должныиграть лучше, потому что люди смотрят на нас. Я должен подавать пример», — приводит слова Адетокунбо Green Bay Press Gazette.

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