ЦСКА объявил о трёх кадровых потерях и внёс изменение в заявку на Евролигу
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Баскетболисты ЦСКА Никола Милутинов (колено), Торнике Шенгелия (плечо) и Марюс Григонис (спина) пропустят матч регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом», в заявку на турнир включён новичок центровой Кеннет Фарид, сообщил клуб на официальном сайте.
Фарид присоединился к ЦСКА на прошлой неделе. В понедельник американец дебютировал за команду в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» (82:60), не набрав очков за 11 минут на площадке. ЦСКА заключил с Фаридом контракт на два месяца, соглашение предусматривает опцию продления до конца сезона.
«Олимпиакос» — единственная зарубежная команда Евролиги, с которой ЦСКА встречался в предсезонке. На турнире на Кипре красно-синие добыли уверенную победу – 85-68.
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