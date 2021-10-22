ЦСКА объявил о трёх кадровых потерях и внёс изменение в заявку на Евролигу

Баскетболисты ЦСКА Никола Милутинов (колено), Торнике Шенгелия (плечо) и Марюс Григонис (спина) пропустят матч регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом», в заявку на турнир включён новичок центровой Кеннет Фарид, сообщил клуб на официальном сайте.

Фарид присоединился к ЦСКА на прошлой неделе. В понедельник американец дебютировал за команду в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» (82:60), не набрав очков за 11 минут на площадке. ЦСКА заключил с Фаридом контракт на два месяца, соглашение предусматривает опцию продления до конца сезона.

«Олимпиакос» — единственная зарубежная команда Евролиги, с которой ЦСКА встречался в предсезонке. На турнире на Кипре красно-синие добыли уверенную победу – 85-68.

