Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской Федерации баскетбола. 50-летний сербский специалист при этом продолжит работу в клубе.



Такое решение принято сегодня, 22 октября, на заседании Исполкома Российской Федерации баскетбола. 50-летний сербский специалист продолжит работу в клубе, а во второй половине ноября проведёт первый сбор национальной команды.

В ближайшее время Лукич назовёт имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира — 2023.

На протяжении пяти последних лет российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич. Контракт Базаревича со сборной России закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть. После завершения срока контракта Базаревича появлялась информация, что РФБ рассматривает возможность его продления.