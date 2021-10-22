Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской Федерации баскетбола. 50-летний сербский специалист при этом продолжит работу в клубе.
Такое решение принято сегодня, 22 октября, на заседании Исполкома Российской Федерации баскетбола. 50-летний сербский специалист продолжит работу в клубе, а во второй половине ноября проведёт первый сбор национальной команды.
В ближайшее время Лукич назовёт имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира — 2023.
На протяжении пяти последних лет российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич. Контракт Базаревича со сборной России закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть. После завершения срока контракта Базаревича появлялась информация, что РФБ рассматривает возможность его продления.
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