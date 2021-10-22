Клэй Томпсон отреагировал на непопадание в топ-75 игроков в истории НБА
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Трёхкратный чемпион НБА, 31-летний атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о своём непопадании в топ-75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«Может, я слишком наивен в представлении по поводу собственных баскетбольных способностей, но всё же я считаю, что вхожу в топ-75 всех времён», – написал Клэй на своей официальной странице в «Инстаграме».
Напомним, НБА опубликовала список топ-75 лучших игроков по итогам голосования среди представителей СМИ, действующих и бывших баскетболистов, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов. В списке 76 игроков, поскольку два последних места набрали равное количество баллов. В списке есть 11 действующих игроков лиги.
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