Леброн Джеймс: Стефен Карри, ты больной

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выступление разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в матче регулярного чемпионата НБА между «воинами» и «Лос-Анджелес Клипперс» Карри уже в первой четверти набрал 25 очков.



«Стефен Карри, ты больной», — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.



Напомним, накануне в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 115:113. В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (45 очков и 10 подборов), Эндрю Уиггинс (17 очков) и Дэмион Ли (11 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Пол Джордж (29 очков и 11 подборов), Эрик Бледсоу (22 очка) и Ивица Зубац (14 очков).