Уилл Клайберн назвал лучшего игрока, с которым когда-либо выступал в ЦСКА
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» рассказал, кого считает лучшим партнёром по команде в своей карьере.
«Это очень сложный вопрос, потому что за свою карьеру я встречал много отличных товарищей по команде. Это не просто партнёры по команде, они ещё и друзья. Но, поскольку мне нужно выбрать только одного, я должен быть справедливым. Для меня это сложно, но я выберу Серхио Родригеса. Он отличный парень, как на паркете, так и за его пределами. Мы весело проводили время вместе. Если вы поиграете с ним, вы поймёте, почему я выбрал его. Его личность, его страсть к игре просто покорили нас. Любой команде нужны такие игроки, как он», — приводит слова Клайберна Gazzetta.gr.
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