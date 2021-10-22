Димитрис Итудис: Джоэл Боломбой был Х-фактором ЦСКА в матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (88:82).

«Поздравляю нашу команду. Все игроки проявили огромное желание выйти и сражаться, закрыть бреши, образовавшиеся из-за отсутствия травмированных игроков. Очень важно, чтобы здоровые игроки понимали, что именно им нужно делать, особенно после такого небрежного начала. Мне легко говорить об этом в теории, но по-настоящему тяжело понять и разделить трудности, возникшие из-за неряшливого старта. Мы уступали «-12», нам пришлось искать разные пути, вносить определенные коррективы и возвращаться в игру. Думаю, 20-25 по итогам первой четверти было для нас неплохим счетом. У «Олимпиакоса» был действительно «горячий» Дорси; при всем уважении к его качествам и способностям снайпера, мы позволяли ему именно то, чего не должны были.

Во второй четверти мы были действительно сильны как в атаке, так и в обороне, мы создали много неравноценных разменов, мы расчистили «краску» и заставили Мустафу Фалля гоняться за такими снайперами как Йоханнес Фогтманн и Джоэл Боломбой. Джоэл был X-фактором, он отлично справлялся с «растаскиванием» защиты, борьбой на щитах и защитой одновременно. Мы позволили нашим созидателям – Уиллу Клайберну, Дани Хэкетту, Алексею Шведу, Иффе Лундбергу – получать больше пространства и делать точных броски после получения. Мы добились желаемого результата и растём как единое целое, как команда, это очень важно для этого марафона, особенно в этих обстоятельствах, когда не хватает значимых игроков", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА