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«Монако» проиграл «Басконии», Майк Джеймс показал точность 1/9 из-за дуги

«Монако» проиграл «Басконии», Майк Джеймс показал точность 1/9 из-за дуги
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Немецкая «Альба» одержала победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 78:63 в пользу немецкой команды. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 17 очков. В составе сербской команды Огнен Кузмич набрал 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
22 октября 2021, пятница. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
63 : 78
Альба
Берлин, Германия
Црвена Звезда: Кузмич - 16, Уолтерс - 13, Митрович - 11, Холлинс - 10, Добрич - 5, Калинич - 5, Лазич - 3, Давидовац, Лазаревич, Симонович, Ускокович, Цирбес
Альба: Ло - 17, Зусман - 11, Сикма - 11, Блатт - 10, Да Силва - 9, Олинде - 9, Смит - 8, Маттиссек - 3, Делов, Кумадже, Никич, Пено

«Альба» одержала вторую победу в пяти встречах Евролиги, «Црвена Звезда» потерпела третье поражение.

В ещё одно матче игрового дня испанская «Баскония» на домашнем паркете принимала «Монако». Встреча завершилась со счётом 78:66 в пользу «Басконии». Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Симоне Фонтеккио, набравший 20 очков. В составе «Монако» отличился Майк Джеймс, набравший 18 очков, однако показавший ужасную точность из-за дуги — он реализовал лишь одну попытку из девяти. Дабл-дабл на счету Джерри Бутсиэля — он набрал 11 очков и совершил 10 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
22 октября 2021, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
78 : 66
Монако
Монако, Монако
Баскония: Фонтеккио - 20, Нноко - 14, Грейнджер - 12, Эноч - 12, Гедрайтис - 10, Болдуин - 6, Куруцс - 2, Седекерскис - 2, Баррера, Костелло, Маринкович
Монако: Джеймс - 18, Анджушич - 15, Бутсиэль - 11, Мотеюнас - 10, Уаттара - 5, Диалло - 3, Ли - 2, Томас - 2, Вестерманн, Грэй, Файе, Холл

Для «Басконии» эта победа стала третьей в пяти матчах, «Монако» потерпел третье поражение кряду.

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