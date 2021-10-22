«Монако» проиграл «Басконии», Майк Джеймс показал точность 1/9 из-за дуги

Немецкая «Альба» одержала победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 78:63 в пользу немецкой команды. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 17 очков. В составе сербской команды Огнен Кузмич набрал 16 очков.

«Альба» одержала вторую победу в пяти встречах Евролиги, «Црвена Звезда» потерпела третье поражение.



В ещё одно матче игрового дня испанская «Баскония» на домашнем паркете принимала «Монако». Встреча завершилась со счётом 78:66 в пользу «Басконии». Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Симоне Фонтеккио, набравший 20 очков. В составе «Монако» отличился Майк Джеймс, набравший 18 очков, однако показавший ужасную точность из-за дуги — он реализовал лишь одну попытку из девяти. Дабл-дабл на счету Джерри Бутсиэля — он набрал 11 очков и совершил 10 подборов.

Для «Басконии» эта победа стала третьей в пяти матчах, «Монако» потерпел третье поражение кряду.