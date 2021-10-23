Чирлидерши отвлекали болельщиков, Итудис подбадривал игроков. Фото победы ЦСКА

Вчера, 22 октября, в Москве на стадионе «Мегаспорт Арена» московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Олимпиакос» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:82.
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о предстоящем матче армейцев в регулярном чемпионате Евролиги. Соперником красно-синих будет «Олимпиакос». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало — в 20:00 мск.
«Это игра Евролиги, каждый матч здесь особенный. Даже когда играешь против команды, занимающей последнее место в турнирной таблице. У нас всё ещё есть проблемы, у нас всё ещё есть игроки, которые не могут помочь команде, и они упорно трудятся, чтобы вернуться в строй. Мы мотивированы. Понимаем, что выступаем в роли аутсайдеров. Сейчас «Олимпиакос» показывает хороший баскетбол, у соперников хорошая химия, но мы здесь, чтобы дать бой», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Олимпиакос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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