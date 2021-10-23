Хавьер Паскуаль: думаю, всем очевидно, что сегодня произошло

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (58:84).

«Думаю, всем очевидно, что сегодня произошло. Нам было нечего делать после второй четверти. Мы совершенно потеряли контроль над игрой. Когда «Барселона» ломает ход встречи так, как сегодня, после этого тяжело играть. Они стали невероятно уверенными, и, даже если ты борешься, даже если пытаешься, их качество не дает ни одного шанса. Они сокрушили нас. Вторая четверть была нашей ошибкой — мы исчезли из игры, после этого оказалось невозможным вернуться.



После двадцати минут игры мы провели ротацию, стали терять мяч в нападении, не контролировали свои действия в защите. После этого «Барселона» стала играть увереннее, а мы не могли вернуться в игру. После разговора в раздевалке мы были готовы выйти и переломить ход встречи. Что ещё сказать? «Барселона» была лучше, чем мы. Сейчас мы находимся не на том уровне, чтобы бороться с такими командами. Я не могу говорить о будущем, но сейчас мы не на том уровне. Для нас это была тяжелая неделя, мы не могли нормально тренироваться, так как у некоторых наших игроков есть проблемы со здоровьем. Физически мы были не готовы: мы проиграли во всех моментах при игре один на один внутри трехсекундной зоны и за ее пределами. Сейчас мы должны думать о следующей игре», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».