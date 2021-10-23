«Бруклин» на выезде победил «Филадельфию» благодаря трипл-даблу Дюранта
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:109.
Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс 33-летний американский форвард Кевин Дюрант, отметившийся трипл-даблом из 29 очков, 15 подборов и 12 передач. Наиболее результативным игроком «Филадельфии» стал защитник Сет Карри – 23 очка и 4 подбора.
Таким образом, «Бруклин» сумел оправиться от разгромного поражения на выезде в первой игре сезона от «Милуоки Бакс» (104:127).
НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Карри - 23, Харрис - 23, Эмбиид - 19, Макси - 15, Коркмаз - 10, Грин - 6, Ньянг - 5, Драммонд - 4, Тибулл - 4, Bassey, Henry, Springer, Джо, Милтон, Рид, Риллер, Симмонс
Бруклин Нетс: Дюрант - 29, Олдридж - 23, Харден - 20, Харрис - 14, Миллз - 11, Миллсэп - 7, Гриффин - 4, Картер - 3, Клэкстон - 3, Duke Jr, Edwards, Sharpe, Thomas, Бембри, Браун, Джонсон, Ирвинг
В параллельных матчах «Хьюстон Рокетс» с «+33» разгромил дома «Оклахому-Сити Тандер», а «Чикаго Буллз» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:112).
НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
124 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Вуд - 29, Гордон - 22, Портер - 20, Тэйт - 16, Green - 9, Brooks - 6, Sengun - 6, Нваба - 6, Огастин - 3, Тайс - 3, Christopher - 2, Хаус - 2, Garuba, Nix, Мартин, Мэтьюз, Уолл
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 13, Мускала - 13, Уильямс - 12, Покушевски - 10, Mann - 8, Дорт - 8, Giddey - 6, Базли - 5, Маледон - 5, Robinson-Earl - 4, Роби - 3, Krejci - 2, Фэйворс - 2, Deck, Wiggins, Джером, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
128 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Дерозан - 26, Болл - 17, Вучевич - 10, Грин - 10, Карузо - 9, Джонсон - 8, Уильямс - 8, Браун - 6, Брэдли - 2, Dosunmu, Simonovic, Джонс, Дотсон, Кук, Томас, Уайт
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Грэм - 21, Валанчюнас - 18, Александер-Уолкер - 15, Хэйс - 9, Льюис - 7, Jones - 6, Murphy III - 5, Темпл - 3, Маршалл - 2, Alvarado, Hommes, Louzada Silva, Саторански, Уильямсон, Харт, Эрнангомес
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