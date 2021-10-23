«Бруклин» на выезде победил «Филадельфию» благодаря трипл-даблу Дюранта

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:109.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс 33-летний американский форвард Кевин Дюрант, отметившийся трипл-даблом из 29 очков, 15 подборов и 12 передач. Наиболее результативным игроком «Филадельфии» стал защитник Сет Карри – 23 очка и 4 подбора.

Таким образом, «Бруклин» сумел оправиться от разгромного поражения на выезде в первой игре сезона от «Милуоки Бакс» (104:127).

В параллельных матчах «Хьюстон Рокетс» с «+33» разгромил дома «Оклахому-Сити Тандер», а «Чикаго Буллз» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:112).