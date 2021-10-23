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«Лейкерс» потерпели второе поражение кряду, уступив «Финиксу». «Юта» победила «Сакраменто»

«Лейкерс» потерпели второе поражение кряду, уступив «Финиксу». «Юта» победила «Сакраменто»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на своём паркете «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 115:105.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков и совершивший 2 подбора и 5 передач. Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс разыгрывающий Крис Пол, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 5 подборов и 14 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел второе домашнее поражение кряду. В первой игре сезона он уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 115
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Энтони - 16, Уэстбрук - 15, Reaves - 8, Монк - 7, Рондо - 6, Бэйзмор - 4, Джордан - 2, Huff, Ариза, Брэдли, Думбуйа, Нанн, Ховард, Хортон-Такер, Эллингтон
Финикс Санз: Пол - 23, Букер - 22, Бриджес - 21, Краудер - 13, Макги - 9, Джонсон - 8, Эйтон - 8, Надер - 4, Пэйн - 4, Шамет - 3, Wainright, Камински, Пэйтон, Смит, Хатчинсон, Шарич

В параллельном матче «Юта Джаз» на выезде победила «Сакраменто Кингз» — 110:101. У центрового гостей Руди Гобера – 17 очков и 20 подборов, а у лёгкого форварда хозяев Харрисона Барнса – 25 очков, 14 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
101 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Барнс - 25, Хилд - 24, Халибёртон - 15, Фокс - 12, Лень - 8, Дэвис - 6, Холмс - 6, Mitchell - 3, Багли III - 2, Queta, Вудард, Джонс, Кинг, Мету, Рэмси, Томпсон, Харклесс
Юта Джаз: Митчелл - 27, Гобер - 17, Конли - 17, Кларксон - 15, Богданович - 13, О'Нил - 8, Уайтсайд - 8, Пэскелл - 3, Форрест - 2, Butler, Fitts, Азубуике, Гэй, Инглс, Они, Хьюз
Комментарии
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