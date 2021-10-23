«Лейкерс» потерпели второе поражение кряду, уступив «Финиксу». «Юта» победила «Сакраменто»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на своём паркете «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 115:105.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков и совершивший 2 подбора и 5 передач. Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс разыгрывающий Крис Пол, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 5 подборов и 14 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел второе домашнее поражение кряду. В первой игре сезона он уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).

В параллельном матче «Юта Джаз» на выезде победила «Сакраменто Кингз» — 110:101. У центрового гостей Руди Гобера – 17 очков и 20 подборов, а у лёгкого форварда хозяев Харрисона Барнса – 25 очков, 14 подборов и 2 передачи.