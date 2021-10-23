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Один из лучших данкеров новейшей истории НБА завершил карьеру в 35 лет

Один из лучших данкеров новейшей истории НБА завершил карьеру в 35 лет
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Атакующий защитник Джеральд Грин объявил о завершении игровой карьеры после 12 сезонов выступления в НБА, сообщает ESPN.

35-летний Грин стал тренером «Хьюстон Рокетс» по развитию игроков. Грин принял участие в тренировочном лагере «Хьюстона» перед стартом нынешнего сезона, но не был включён в заявку на регулярный чемпионат. Грин известен умением эффектно забивать сверху. В 2007 году он выиграл конкурс данком на Матче звёзд НБА.

В период с 2009 по 2011 годы Грин играл в России за «Локомотив» и «Красные Крылья». «Бостон Селтикс» выбрал Грина под 18-м пиком на драфте-2005. В НБА Джеральд играл за 8 разных клубов. В 658 матчах за карьеру в лиге средние показатели Грина составили 9,7 очка, 2,5 подбора и 0,9 передачи за 19,8 минуты.

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