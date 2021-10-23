Владелец «Финикса» отреагировал на обвинения в расизме и сексуальных домогательствах

Владелец «Финикс Санз» Роберт Сарвер выступил с заявлением после появления информации о том, что НБА готовится выдвинуть ему обвинения в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах. Сарвера могут отстранить от управления клубом.



«Я шокирован некоторыми обвинениями, высказанными ESPN обо мне лично, а также о франшизах «Санз» и «Меркьюри» (принадлежащий Сарверу клуб женской НБА из Финикса — прим. «Чемпионата»). Я не могу понять, как реагировать на некоторые расплывчатые суждения, сделанные в основном анонимными источниками. Однако однозначно могу сказать, что некоторые из утверждений считаю полностью противоречащими моей личности и атмосфере в коллективах «Санз» и «Меркьюри». Я могу сказать вам, что ничего подобного никогда не было.



В первую очередь, я отвергаю любые намеки на личный или организационный расизм, а также гендерную дискриминацию. Я крайне негативно отношусь к языку ненависти и оскорблениям из-за расы, пола, предпочтений или выбора. Такому языку нет места в бизнесе или в наших семьях, а именно так я рассматриваю организации «Санз» и «Меркьюри». Я горжусь нашими показателями разнообразия и инклюзии во всех сферах деятельности на площадке или в офисе.



Я не знаю, как опровергнуть то, чего не было. При этом весьма трудно стереть или забыть ужасные обвинения после того, как они сделаны. Даже намёки на расизм или сексизм в нашей сегодняшней культуре токсичны и разрушительны, нельзя легкомысленно поднимать подобные темы. Я категорически отвергаю любые предположения о том, что использовал пренебрежительные выражения, связанные с расой или полом. Мне хочется думать, что мои действия и публичные высказывания в отношении расы, пола и дискриминации любого рода на протяжении всей жизни в бизнесе и общественной деятельности адекватно ответят на любые вопросы, которые кто-либо может предъявить относительно моей приверженности равенству и справедливости», – приводит слова Сарвера официальный сайт «Финикса».