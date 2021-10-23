Дуайт Ховард прокомментировал стычку с Энтони Дэвисом, которую разнимали одноклубники

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался о конфликте с товарищем по команде, форвардом Энтони Дэвисом, которая случилась во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».



«Да, что было, то было. Мы тут замяли это. У нас возникли некоторые разногласия по эпизоду, который случился на площадке. Мы оба очень увлечены происходящим и не любим проигрывать.

Мы взрослые люди. Всякое случается. Но мы всё обсудили и разрешили этот вопрос. Между нами нет никаких проблем. Он мой брат. Так я и сказал ему. В общем, всё уже нормально. Мы замяли ситуацию. Нет необходимости раздувать проблему», — сказал Ховард во время послематчевой пресс-конференции.



В матче с «Санз» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Это уже второе домашнее поражение калифорнийской команды кряду. В первом матче сезона «Лос-Анджелес» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).