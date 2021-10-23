Дэвис и Ховард вступили в конфликт во время матча с «Санз». Игроков разнимали одноклубники

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и центровой команды Дуайт Ховард вступили в жёсткий конфликт по ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (105:115). Инцидент случился во время минутного перерыва.
Энтони сказал что-то Дуайту, находившемуся на скамейке запасных, после чего тот поднялся и пошёл ему навстречу. Игроки стали толкаться друг с другом. Чтобы урегулировать ситуацию, в дело пришлось вмешаться одноклубникам.
Напомним, наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков и совершивший 2 подбора и 5 передач. Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс разыгрывающий Крис Пол, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 5 подборов и 14 передач.
«Лос-Анджелес» потерпел второе домашнее поражение кряду. В первом матче сезона он уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).
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