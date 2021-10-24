«Бруклин» определился с позицией по поводу обмена отстранённого Кайри Ирвинга

«Бруклин Нетс», похоже, принял решение по поводу разыгрывающего Кайри Ирвинга, отказывающегося проходить вакцинацию от коронавируса. Как сообщил в своём «твиттере» инсайдер ESPN Джордан Шульц, команда не намерена производить обмен игрока, несмотря на предложения, которые получает.



«Несколько команд продолжают обращаться к «Нетс» по поводу потенциальной сделки по Кайри Ирвингу. «Бруклин», однако, выжидает. Другими словами, даже если «Нетс» обменяют Ирвинга, то произойдёт это не скоро», — написал Шульц.



Ранее стало известно, чем занимает Ирвинг после отстранения «Бруклином» на неопределённый срок. Из-за непрохождения вакцинации игрок не может принимать участие в домашних матчах команды. Оказалось, что Кайри проводит время за игрой в американский футбол.

Новость по теме TMZ узнал, чем занимается Кайри Ирвинг после отстранения из «Бруклина»