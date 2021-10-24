Чарльз Баркли назвал двух игроков, которые значимее Леброна и Джордана в истории НБА
Поделиться
Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мыслями о самых выдающихся игроках Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Баркли, ими являются легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон и знаменитый игрок «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд.
«Давайте вспомним о НБА, которая празднует своё 75-летие. Так вот, двумя её наиболее важными фигурами являются Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд. Они спасли НБА, вот почему эти два парня для меня — самые важные люди. Кроме того, я люблю их обоих за то, что они сделали для меня и моей семьи», — сказал Баркли в подкасте You May Like.
Отметим, что Баркли не упомянул лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса и легендарного Майкла Джордана.
Ранее Баркли высказался о Стефене Карри, Серене Уильямс и Томе Брэди.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
13:47
-
12:56
-
11:47
-
11:02
-
09:55
-
08:28
-
08:18
-
08:07
-
06:21
- 23 октября 2021
-
23:29
-
22:53
-
21:50
-
20:53
-
19:39
-
18:44
-
17:27
-
16:59
-
15:32
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:10
-
12:31
-
12:15
-
11:55
-
11:01
-
10:24
-
10:11
-
09:51
-
09:35
-
09:02
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
07:44
Партнерский контент