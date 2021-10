Чарльз Баркли назвал двух игроков, которые значимее Леброна и Джордана в истории НБА

Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мыслями о самых выдающихся игроках Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Баркли, ими являются легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон и знаменитый игрок «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд.

«Давайте вспомним о НБА, которая празднует своё 75-летие. Так вот, двумя её наиболее важными фигурами являются Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд. Они спасли НБА, вот почему эти два парня для меня — самые важные люди. Кроме того, я люблю их обоих за то, что они сделали для меня и моей семьи», — сказал Баркли в подкасте You May Like.

Отметим, что Баркли не упомянул лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса и легендарного Майкла Джордана.

Ранее Баркли высказался о Стефене Карри, Серене Уильямс и Томе Брэди.