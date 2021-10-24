Кайл Кузма — о решении «Вашингтона»: пять хороших игроков за одного – это разумная сделка

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма поделился мнением о решении клуба обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Следует совершить такой обмен в десяти из десяти случаев. Если есть возможность получить пять хороших баскетболистов за одного — это разумная сделка. Конечно, Уэстбрук, игрок Зала славы и всё такое. Он невероятный баскетболист, не поймите меня неправильно. Особенно для такой команды, как «Вашингтон». Если посмотреть на результаты команды за последние пару лет, то станет ясно, что иногда здесь не хватало игроков. В общем, это разумный обмен», — приводит слова Кузмы NBC Sport.



Ранее форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис рассказал о реакции Уэстбрука на неудачное выступление в дебютном матче регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.