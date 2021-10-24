Рэджон Рондо рассказал, как друг к другу относятся чуть не подравшиеся Дэвис и Ховард

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо прокомментировал конфликт своих товарищей по команде — Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». По словам Рондо, Дэвис и Ховард хорошо ладят друг с другом в обычной жизни.



«Знаете, такие инциденты случаются постоянно. Я бы не сказал, что эти парни — лучшие друзья, но тем не менее они очень хорошо ладят. Иногда мой лучший друг — Дуайт, иногда – Дэвис. На площадке случаются разочарования, и в таких случаях игрокам просто нужно лучше контролировать эмоции. Поражения всегда обостряют напряжение», — приводит слова Рондо Daily News.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель объяснил, почему Дуайт Ховард и Энтони Дэвис чуть не подрались во время матча.