Фрэнк Вогель объяснил, почему Дуайт Ховард и Энтони Дэвис чуть не подрались во время матча

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высказался о конфликте игроков команды — Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».

«Дуайт и Дэвис допустили ошибку в прямом эфире, но уже закрыли этот вопрос. Когда тебе надирают задницу, такое порой случается. Эти парни любят друг друга. Они уже всё обсудили. Время от времени нечто похожее будет случаться. И я бы сказал, что это лучше, чем если бы им было всё равно», – сказал Вогель на пресс-конференции.

В матче с «Финиксом» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Оно стало уже вторым домашним поражением калифорнийской команды кряду. Такой неудачный старт «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НБА стал причиной антирекорда клуба в истории организации.