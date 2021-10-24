Кваме Браун: Энтони Дэвис не лидер. Нужно с уважением относиться к ветеранам

Первый номер драфта НБА 2001 года Кваме Браун подверг критике одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. Напомним, ранее Дэвис прямо во время матча едва не подрался с одноклубником Дуайтом Ховардом.



«Я считаю Дэвиса элитным талантливым игроком, отличным атакующим баскетболистом. Он умеет делать всё на этом уровне, его мастерство впечатляет. Но Энтони Дэвис не лидер. Ты назвал Ховарда своим братом? Позволь объяснить, как ты повёл себя с «братом». Нужно с уважением относиться к ветеранам. Ховард играет в НБА 15 лет, выиграл золото ОИ, чемпионство, звание лучшего защитника. Прояви к нему уважение.



Ты же накричал не на какого-то зелёного новичка, решил наброситься на опытного парня. Я увидел, что Дэвис пытается утвердить своё лидерство, но при этом ведёт себя словно мальчик. Если бы он подошёл так ко мне и толкнул меня в грудь, мы бы больше не говорили о баскетболе», — цитирует Брауна Clutch Points.