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«Лейкерс» выдали худший старт сезона в истории, Энтони Дэвис и Дуайт Ховард устроили стычку во время матча

«Впервые вижу подобное». «Лейкерс» рушатся, игроки устраивают разборки прямо по ходу матча
Алексей Фалько
Энтони Дэвис и Дуайт Ховард повздорили на скамейке
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Мэджик Джонсон отдал «Лос-Анджелесу» 42 года, но стычка Дэвиса и Ховарда стала для него откровением. У «озёрных» худший старт в истории.

«Лос-Анджелес Лейкерс» перед сезоном-2021/2022 считался вторым претендентом на титул после «Бруклин Нетс». Некоторые даже начали называть «Лейкерс» главным фаворитом в борьбе за трофей Ларри О’Брайена после отстранения звёздного разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга из-за отказа от вакцинации.

«Лейкерс» вчистую провалили предсезонку, потерпев поражения во всех шести матчах. Отовсюду звучали заявления, что это не показательный момент. Игры неофициальные, «Лейкерс» должны показать всю свою мощь в матчах регулярного чемпионата НБА. Прошло два матча регулярки, но каких-то сдвигов в положительную сторону нет. Скорее наоборот. Складывается впечатление, что команда загоняет себя в ещё более глубокую яму.

«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121) в матче-открытии, когда лидер соперников Стефен Карри бросал с непривычно плохой точностью 5/21. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 77 из 114 очков команды, что уже внушало тревогу. Хвалёной глубины «Лейкерс» не было видно от слова совсем. Звёздам пришлось взваливать на себя нагрузку ещё в большей степени, чем в прошлом сезоне. Расселл Уэстбрук набрал 8 очков при точности 8/13, показав худший в команде рейтинг -23.

«Лос-Анджелес» смотрелся куда более безвольно во втором матче с «Финикс Санз» (105:115). К перерыву команда Фрэнка Вогеля уступала -13. В третьей четверти «Финикс» окончательно сделал результат, обеспечив преимущество +27 перед заключительной двенадцатиминуткой. В концовке команда Монти Уильямса просто откровенно бросила играть, экономя силы на выездной «бэк-ту-бэк» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Именно этим можно объяснить то, что «Лейкерс» сократили разницу до приличной.

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Нельзя сказать, что баскетболисты «Санз» показывали что-то феноменальное Крис Пол (23 очка, 14 передач, 5 потерь), Девин Букер (22 очка), Микал Бриджес (21 очко) и Деандре Эйтон (8 очков, 15 подборов) выдали вполне будничную для себя статистику. Гости из Аризоны вообще не напрягались для достижения положительного результата примерно при том же качестве баскетбола, которое было в безнадёжно проигранном стартовом матче с «Денвер Наггетс» (98:110).

Малик Монк, Дуайт Ховард, Рэджон Рондо, Кент Бэйзмор, Деандре Джордан — ролевики «Лейкерс», от которых есть какие-то более-менее приличные ожидания. Все они пока что ничего внятного не показывают. С «химией» в коллективе есть явные проблемы. Энтони Дэвис и Дуайт Ховард устроили разборки прямо по ходу матча с «Санз».

Во время тайм-уата «большие» немного потолкались. Дело однозначно дошло бы до драки, если бы не вмешательство остальных баскетболистов «Лос-Анджелеса». После матча Ховард заявил, что всё в порядке и инцидент улажен, назвал Дэвиса своим братом. Однако всё это может быть лишь игра на публику, а в реальности разногласия внутри коллектива действительно серьёзные. Легендарный Мэджик Джонсон не считает этот эпизод рядовым.

«Дуайт Ховард и Энтони Дэвис вступили в стычку на скамейке… Я связан с «Лейкерс» на протяжении 42 лет. Впервые вижу подобное. Остаётся лишь покачать головой», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

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Беспокойство Мэджика обоснованное. «Лейкерс». Он никогда не видел не только аналогов стычки Дэвиса и Ховарда, но и старта команды в регулярке с результатом 0-2, когда оба поражения были допущены на домашней площадке. Так что «озёрные» выдали худший старт чемпионата в истории, поскольку на родной арене проиграть зазорнее, чем на выезде.

Конечно, в защиту «Лейкерс» можно привести несколько аргументов. Прошло всего два матча регулярного чемпионата — слишком малая выборка. В лазарете находятся Уэйн Эллингтон, Кендрик Нанн, Тревор Ариза и Тэйлен Хортон-Такер. Хотя нет никаких гарантий, что после возвращения они будут показывать впечатляющую продуктивность. В составе «Лос-Анджелеса» сейчас хватает не менее именитых и классных исполнителей, но на паркете они просто растворяются. Команда просто рушится, и просветления не видно.

От ролевиков «Лейкерс» постоянно ждут какого-то прорыва, ежегодно хвалят усиление глубины состава. Якобы было плохо, но теперь наконец-то у звёзд есть подстраховка. А на деле всегда получается так, что тащить обязаны только Леброн и Дэвис. Стоит кому-то из них вылететь из строя, как «Лейкерс» начинают играть на уровне «сливных» аутсайдеров. Хотя в этом году всё-таки есть кое-какая обоснованная надежда на Уэстбрука. Расселл обычно серьёзно прибавляет во второй половине чемпионата. Прошлый сезон в «Вашингтон Уизардс» стал тому доказательством, когда команда после перерыва на Матч звёзд НБА поднялась со дна турнирной таблицы и пробилась в плей-офф.

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Однако даже преображение Расселла ничего не гарантирует для «Лейкерс». Пока что команда Фрэнка Вогеля очень блёкло смотрится на фоне других контендеров Западной конференции. Потенциальный вылет из-за травмы кого-то из звёзд — и «Лос-Анджелес» вообще может пролететь мимо плей-офф.

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