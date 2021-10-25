Кевин Дюрант оспорил мнение Джеймса Хардена и Стива Нэша по новым правилам НБА

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением об изменениях в правилах НБА. Дюрант не согласился с мнением звезды «Бруклина» Джеймса Хардена и главного тренера команды Стива Нэша относительно нововведений.



«Если честно, то я не считаю, тчо изменения в правилах повлияют на чью-то игру», — приводит слова Кевина Дюранта в своём «твиттере» журналист Мэтт Брукс.



Ранее Харден заявил, что нововведение НБА касается определённых игроков, а не правил. Что касается Нэша, то специалист раскритиковал новые правила НБА, подчеркнув, что НБА выставляет Джеймса Хардена в качестве показательного примера, и судьи не свистят фолы на нём.

Ранее Дюрант поделился мнением о целесообразности возможного возвращения в команду отстранённого Кайри Ирвинга.