Чарльз Баркли назвал самую серьёзную проблему НБА

Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о проблемах современной НБА. По мнению Баркли, клубы дали слишком много прав и свобод игрокам.



«Джеймс Харден взял деньги и послал „Хьюстон“ к чёрту, показав им средний палец. Теперь у нас есть Бен Симмонс, которому должны $ 150 млн, но он говорит, что он не будет играть. Это полная лажа. В дальнейшем командам придётся давать игрокам по $150-200 Млн, и при этом клубы будут полностью в их власти. Я не думаю, что это хорошо для нашей лиги.



Владельцы явно не захотят терпеть это. Думаю, следующее коллективное соглашение будет очень интересным. Я не удивлюсь, если нас будет ждать забастовка и локаут», — приводит слова Чарльза Баркли MSN.



Ранее Баркли раскритиковал руководство «Филадельфии Сиксерс» из-за ситуации с Беном Симмонсом. Напомним, звёздный разыгрывающий требует обмена и недавно был отстранён от команды.