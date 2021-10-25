Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли назвал самую серьёзную проблему НБА

Чарльз Баркли назвал самую серьёзную проблему НБА
Комментарии

Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о проблемах современной НБА. По мнению Баркли, клубы дали слишком много прав и свобод игрокам.

«Джеймс Харден взял деньги и послал „Хьюстон“ к чёрту, показав им средний палец. Теперь у нас есть Бен Симмонс, которому должны $ 150 млн, но он говорит, что он не будет играть. Это полная лажа. В дальнейшем командам придётся давать игрокам по $150-200 Млн, и при этом клубы будут полностью в их власти. Я не думаю, что это хорошо для нашей лиги.

Владельцы явно не захотят терпеть это. Думаю, следующее коллективное соглашение будет очень интересным. Я не удивлюсь, если нас будет ждать забастовка и локаут», — приводит слова Чарльза Баркли MSN.

Ранее Баркли раскритиковал руководство «Филадельфии Сиксерс» из-за ситуации с Беном Симмонсом. Напомним, звёздный разыгрывающий требует обмена и недавно был отстранён от команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021