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Известный комик рассказал, как вывел из себя Майкла Джордана

Известный комик рассказал, как вывел из себя Майкла Джордана
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Известный комик Кевин Харт рассказал, как он вывел из себя легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

«Я вывел Майкла из себя. У него была благотворительная вечеринка в Лас-Вегасе, и организация позвала меня провести мероприятие. Я вышел туда, а там была такая фишка, что они продавали вещи с аукциона. Публика была высококлассная, высокопарная, люди были очень чопорными. Я захожу туда и говорю: „Парень, расслабься, мы хорошо проведём время“. Я начал его подтралливать: «С какого возраста можно носить такие высокие штаны, чтобы никто ничего не сказал?»

Я сказал эту шутку, потом ещё одну про его усы, но никто не смеялся. Я смотрю на него, а он говорит мне: «Ты собираешься продолжать или уже остановишься?» В общем, мне безразлично это, я развлекаюсь, весело провожу время. Я отпустил последнюю шутку, но никого не развеселил. Ладно, пусть так.

Всё закончилось, я встретился с ним вечером. Я говорю ему: „Привет, Майкл, как ты? “ Он посмотрел на меня, пожал мою руку, после чего сжал её очень сильно. Он пожелал мне хорошего вечера и с тех пор я его не видел. Он до сих пор мой любимый игрок в истории, а, и если я увижу его снова, я обязательно ему об этом скажу!», — сказал Харт в эфире шоу Джимми Киммеля.

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