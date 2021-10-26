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«Филадельфия» изменила линию поведения в отношении Бена Симмонса

«Филадельфия» изменила линию поведения в отношении Бена Симмонса
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«Филадельфия Сиксерс» перестала штрафовать форварда Бена Симмонса за пропуск матчей и тренировок, сообщает Hoops Rumors.

Решение было принято после недавней встречи игрока с представителями клуба. Симмонс рассказал, что морально не готов тренироваться и играть, поскольку испытывает психологические проблемы. В коллективном договоре НБА присутствует стандартный пункт, согласно которому проблемы с психикой являются уважительной причиной для пропуска матчей. Сообщается, что стороны достигли взаимопонимания. «Сиксерс» собираются проявить добросовестный подход и готовы предложить Симмонсу любую помощь для преодоления проблем.

Дата возвращения австралийского баскетболиста к тренировкам остаётся неизвестной. «Филадельфия» без Симмонса начала регулярный чемпионат НБА c двух побед и одного поражения.

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